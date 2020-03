Live-Non è la D'Urso, Barbara D'Urso su Chiambretti dopo la tragedia: "Ecco le sue condizioni"

23 marzo 2020 a

a

a

Un periodo tragico per Piero Chiambretti, positivo al coronavirus e ricoverato al Mauriziano di Torino. Anche la madre era ricoverata e positiva, e purtroppo la persona Felicit, 83 anni, è morta. E del caso se ne è parlato a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in onda domenica sera su Canale 5. È stata infatti Carmelita a dare qualche informazione, essenziale ma rassicurante: "Chiambretti sta abbastanza bene". Punto e stop. Da parte di Mediaset e dello stesso conduttore, per ora, non erano arrivate informazioni. Successivamente, Barbara D'Urso ha specificato che sia lei sia Serena Grandi stanno bene, nonostante le voci che si erano diffuse nell'ultimo periodo.

Tradimento fatale. Ricordate Roberta Beta? La confessione privata della concorrente del primo Grande Fratello