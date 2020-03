Barbara D'Urso "copiata" da Google? Occhio al tutorial, "come lavarsi le mani"

20 marzo 2020 a

Ve lo ricordate il tutorial di Barbara D'Urso su come lavare le mani? Quel video, viralissimo, ha fatto il giro della Rete in poco tempo. Già alcune settimane fa, prima dell’emergenza coronavirus, Barbarella aveva lanciato un turorial utilissimo: pochi consigli su come dire bye bye ai germi lavando le mani in modo accurato. La D’Urso adesso viene copiata pure dal colosso ‘Google”. Infatti, nella home del sito - che è il motore di ricerca più famoso in assoluto - spunta un’emoticon con tanto di video che ricorda proprio quel tutorial di Barbarella. La d’Urso incassa un’altra vittoria e il suo modo di fare tv vince e convince. Tutti. Persino Google. Per la regina di Cologno sono giorni di lavoro sempre in diretta: da Pomeriggio 5 al Live. Che raddoppia l’appuntamento settimanale. Esperti, collegamenti e notizie in primo piano con ascolti che hanno fatto boom (lasciando poco alla concorrenza).

