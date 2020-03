Live-Non è la d'Urso, pazzesco Paolo Brosio: si addormenta mentre Barbara D'Urso gli parla

Francesco Fredella 23 marzo 2020 a

Valeria Marini con la mascherina super-chic, con tanto di baci stellari disegnati, e Paolo Brosio in collegamento che perde qualche colpo. Si addormenta. Non si accorge di essere inquadrato. La gaffe a Live-Non è la d'Urso è servita. Sono le 00.45. Brosio non resiste, ma il siparietto diventa gustoso. Poi super Paolo torna in sé, caricato più che mai. “Io penso che l’eucarestia, con delle selezioni con poche persone con guanti e mascherine, poteva essere concessa dato che si va dal tabaccaio e si gioca la schedina. La conferenza episcopale polacca ha aumentato le messe facendo entrare cinque persone alla volta. Si può andare in luoghi che sono frequentati dieci volte di più delle chiese e non si può prendere la sola eucarestia con i guanti e la mascherina”, racconta in tv.

Ma anche la Marini riserva un bel colpo. Un vero e proprio fuoriprogramma: “È stato uno shock uscire e trovare questa situazione”, dice in diretta. Sul viso una mascherina stellare. Ma alla fine del simpatico siparietto rivela: “Sono felice di aiutare, raccogliere fondi. Ho contattato delle aziende che si sono messe a produrre mascherine”. Sul caso Elia, invece, taglia corto senza troppi giri di parole. “Ho preso una botta e sono stata insultata. Ci sono delle problematiche più importanti in questo momento. Non mi interessa parlare di questo argomento. Io ho solo subito. Non ha fatto altro che insultare tutte le donne”, conclude la Marini.