Pomeriggio 5, l'odissea di Alex Belli e Delia: "Noi costretti a restare a Cuba per il coronavirus". Frecciata al governo

Una odissea quella che stanno vivendo Alex Belli e la fidanzata Delia. Con l'emergenza coronavirus tutto il mondo ha messo in atto delle misure restrittive. Quindi loro sono stati costretti a rimanere a Cuba dove si trovavano per una serie di impegni. Ora sono lì da più di un mese. A Pomeriggio 5, in collegamento con Barbara D'Urso raccontano: "Siamo qui con tutta la produzione. Il Governo ha decretato che più di sessantamila turisti devono radunarsi all'Havana e rientrare nei Paesi d’origine, ma è impossibile", spiegano. "Ci sono due voli, ma sono pieni: è un problema per le migliaia di italiani qui”, aggiunge quindi l’attore. “Il governo non ha capito che ammassare tante persone in poche strutture è la cosa più sbagliata da fare”, conclude Belli.