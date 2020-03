Detto Fatto, Bianca Guaccero e il flirt con l'ex del Milan? Jonathan sornione crea scompiglio

25 marzo 2020 a

a

a

Il gossip impazza a Detto Fatto. Si parla proprio della conduttrice del programma di Rai 2, Bianca Guaccero: qualcuno - nel corso della prima puntata trasmessa su Instagram - infatti ha ipotizzato che avesse un flirt in corso con un calciatore francese. Balla spaziale. E a confermarlo ci ha poi pensato Jonathan Kashanian, la "spalla" della Guaccero in Detto Fatto. Il punto è che mentre i due rispondevano ai commenti, è piovuto quello di Adil Rami, ex difensore anche del Milan, che ha riempito la Guaccero di complimenti. E così si è scatenato il tam-tam: i due si sono frequentati? C'è stato o c'è del tenero? A chiudere il cerchio, come detto, ci ha pensato Jonathan, che nel corso della diretta, scherzosamente, alimentava il dubbio: "Ma non è vero che hanno avuto un flirt! Li ho solo presentati", ha spiegato in una story, ovviamente su Instagram.

"Montatura mediatica contro di me": la pesantissima denuncia di Bianca Guaccero