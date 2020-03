Grande Fratello Vip, Signorini massacra Antonella Elia? Grave reazione di Pupo: un pesantissimo sospetto

26 marzo 2020 a

a

a

Uno strano caso al Grande Fratello Vip, che si è presentato nel corso della puntata di mercoledì 25 marzo in onda su Canale 5. Tutto nasce dalla lite sui "biscotti senza glutine" che ha visto contrapposte Antonella Elia e Fernanda Lessa. Anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua al riguardo, bacchettando le concorrenti (seppur in modo non aggressivo). Peccato che Pupo avesse un parere differente. Si parte con le parole di Signorini: "Ragazze, io credo che con tutto quello che sta succedendo in Italia ora non si può litigare così. Già litigare è fuori discussione, ma per un biscotto è veramente ignobile". Ma come detto, Pupo ha voluto chiosare: "Secondo me ci può stare una litigata del genere, siamo al Grande Fratello. Inutile usare questo buonismo". E ancora, Signorini: "Non è buonismo, onestamente non è un bel vedere. Ma poi Antonella sei intollerante al glutine poi i bucatini ti sono piaciuti, non è un controsenso?". E la presa di posizione di Pupo, bastava guardare Twitter per comprenderlo, ha fatto sorgere un sospetto ai più che seguono il GfVip: quando Signorini non difende la Elia, ci pensa il cantante. Il quale effettivamente per lei ha una sorta di predilizione. E anche questa volta non ha fatto nulla per nascondere la sua "ascendenza".

"È tutto finito": quella frase rubata durante l'abbraccio tra Antronio Zequila e la Volpe al GF Vip