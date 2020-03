Coronavirus, Le Iene slittano ancora: quarantena finita, ma Mediaset cambia i palinsesti

26 marzo 2020 a

a

a

Le Iene slittano ancora a causa del coronavirus, nonostante teoricamente siano il format ideale per fare informazione e intrattenimento durante l’emergenza che ha travolto l’Italia intera. Mediaset ha deciso rimandare ulteriormente la data di messa in onda: “Le Iene torneranno il 23 aprile - si legge sul sito ufficiale della trasmissione - si tratta di un ulteriore slittamento in avanti rispetto al 9 aprile, data in cui era prevista la ripartenza dopo lo stop avvenuto i primi di marzo a causa della positività al coronavirus di uno dei nostri colleghi”. La quarantena è però terminata e Le Iene avevano previsto inizialmente di tornare il 25 marzo, salvo poi rimanere fermi come gran parte delle attività italiane: “Ora, se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina. Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi”.