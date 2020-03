Amici Serale, Alessandra Celentano contro Incontrada. La stronca pure Maurizio Costanzo: "Non va bene"

27 marzo 2020 a

In questa edizione di Amici, la maestra Alessandra Celentano sta veramente esagerando. Lo pensa Maria De Filippi, lo pensano i suoi colleghi giudici Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, che ha bistrattato durante le ultime puntatate del Serale. E lo crede anche Maurizio Costanzo, consorte della De Filippi ma soprattutto leggenda di Mediaset.

Ultimo pomo della discordia, le critiche al pupillo della Celentano, Nicolai, penalizzato in una sfida con Javier. La nipote del Molleggiato, coreaografa nota per essere intransigente e avere una predilezione assoluta per il balletto classico, non si è trattenuta e ha dato degli "incompetenti" ai colleghi. "Vedere due signore che litigano sul piccolo schermo non è mai un bell’esempio per il pubblico - ha stigmatizzato l'episodio Costanzo, nella sua rubrica delle lettere sul settimanale Nuovo - . Le accuse all’attrice Vanessa Incontrada da parte di Alessandra Celentano sono state viste da tanti giovani: di certo non va bene insegnare l'intolleranza e nemmeno che la critica venga assunta come motivo di scontro e non di eventuale miglioramento e crescita".

Parole sagge, anche se Costanzo in parte scusa la Celentano: "Le dinamiche del talent sono anche queste, capita soprattutto alla Celentano di scontrarsi con gli altri insegnanti e giudici, come ha fatto anche col coreografo Luciano Cannito. Fa parte di lei". Incontrada e Ponte se ne faranno una ragione? Risposta tra poche ore.