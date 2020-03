Grande Fratello Vip: "Adriana Volpe? Il suo capezzolo...". Sconvolgente: la frase di Andrea Denver, ora si capisce tutto

27 marzo 2020 a

Ormone impazzito al Grande Fratello Vip. I protagonisti di una discussione molto piccante catturata dalle telecamere del reality di Canale 5 sono Patrick Pugliese e Andrea Denver. Si parla di Adriana Volpe, costretta ad abbandonare la casa per la morte del suocero, quell'Adriana Volpe per cui Denver in modo piuttosto evidente si è preso una clamorosa cotta. I due commentano una foto della conduttrice e concordano: "Bellissima, una bellissima donna". Poi, però, si concentrano su un particolare: il capezzolo. Dunque guardano lo scatto da più vicino e Patrick afferma: "Ma non ha il capezzolo così". Però Denver, da par suo, conferma senza indugi: "Sì, ti dico di sì". Ma lui cosa ne sa?

