Bianca Guaccero e Gambi, "parolacce dalla regia": "Come ti permetti?", mai successo a Detto Fatto

Un litigio impensabile quello tra Bianca Guaccero e Gianpaolo Gambi. Talmente impensabile da non essere vero. I due colleghi di Detto fatto hanno infatti deciso di metter su una finta discussione a Pronto Detto Fatto a cui tutti hanno creduto. “Mi sono arrivate delle parolacce dalla regia”, ha spiegato Bianca una volta vuotato il sacco. Il tutto nasce da una scommessa: Gambi avrebbe dovuto pagare pegno dopo la sconfitta della volta precedente. Il ragazzo avrebbe dovuto vestirsi da donna. “A casa mia mi dà fastidio! Non ho bisogno di fare il cretino”. E Bianca, seguendo il copione dello scherzo: “Ma sei serio? Sei fuori luogo! Non è questo il momento più opportuno. Ma come ti permetti? Non puoi fare questa partaccia in diretta. Ti sta dando alla testa questa quarantena! Se non vuoi partecipare, chiudi la conversazione e passiamo avanti”.

Un botta e risposta terminato con un bel sorriso: “Ragazzi, scusatemi. Non mi aspettavo tutto questo, anche perché ha fatto molto peggio in diretta. Mi ha confuso. Una persona pessima! Lui ha deciso di fare questa sceneggiata”, ha ammesso la conduttrice.