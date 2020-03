Amici, Maria De Filippi fa un dispetto a Rudy Zerbi: “In mezzo alle gambe no”

28 marzo 2020 a

a

a

Maria De Filippi durante la semifinale di Amici 2020, ha deciso di scherzare con Rudy Zerbi. La conduttrice infatti mette in difficoltà il professore dell'accademia televisiva durante la trasmissione. Questa volta, scrive Gossip e tv, Zerbi è stato legato a una ruota che lo ha fatto andare più volte a testa giù, che avrebbe dovuto segnare il punteggio finale delle risposte date alle domande rivolte a Romina e Al Bano, ospiti in studio.

"Non va bene". A poche ore del serale di Amici, dal cuore di Mediaset clamorosa stroncatura per la Celentano: un macigno?

Così lo scherzo fatto da Maria De Filippi a Rudy Zerbi è poi proseguito tra le grandi risate dei presenti. La De Filippi ha schiacciato il bottone e Zerbi è stato bagnato dalla testa ai piedi. Ma un getto d’acqua l’ha colpito anche in una “zona sensibile”: “In mezzo alle gambe no!”, ha esclamato Zerbi. Mentre Maria, ridendo, lo ha rimproverato: “Non toccarti! Non si fa in televisione!”.