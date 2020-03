Ciao Darwin, delirio per Filip Simaz: chi è il ragazzo che ha (ri)spopolato da Paolo Bonolis

Francesco Fredella 29 marzo 2020 a

Coroncina in testa. Voce inconfondibile. Simpatico fuoriprogramma durante la puntata. Il ragazzo di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis, protagonista della replica di sabato 28 marzo, torna ad essere un fenomeno sui social. Nel viaggio a bordo della macchina del tempo non lascia scampo a nessuno. Ride, urla, fa uno show. Che fa impazzire pure il conduttore. Si chiama Filip Simaz. Durante la puntata scambia un palo per quello utilizzato nella lap dance, facendo sorridere tutti. Ed è subito esibizione.

Di lui si sa molto, visto che sui social è presente con oltre 100 mila follower. Ha 24 anni, bulgaro d’origine. Ha 4 anni è arrivato in Italia ed è cresciuto a Cernobbio. Poi si è dato alla danza, sin dall’età di 7 anni. Ha studiato a New York ed ha insegnato danza in provincia di Bergamo. E’ un volto noto alla musica, visto che ha partecipato ad alcuni videoclip di Caparezza, Giusy Ferreri, Baby K, Annalisa, Mina&Celentano e Dj from Mars. La sua più grande passione? Non solo la danza, ma la fotografia.