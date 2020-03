Verissimo, Adriana Volpe da Silvia Toffanin? Pubblico a casa sconvolto: il dettaglio che scatena il tam-tam

29 marzo 2020 a

In onda c'è Verissimo di Silvia Toffanin, su Canale 5. La puntata è quella di ieri, sabato 28 marzo. E ad essere intervistata ecco comparire Adriana Volpe, la concorrente costretta ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip a causa della morte del suocero per coronavirus. Ma il pubblico a casa, durante quell'intervista, ha notato che qualche cosa proprio non tornava. "Come è possibile?", era la domanda ricorrente sui social. Il punto è che alle spalle della Volpe e della Toffanin si vedeva del pubblico, vietatissimo nei giorni della pandemia, dove infatti gli studi televisivi sono sempre tutti e inderogabilmente vuoti. Ma la soluzione del giallo era la più semplice in assoluto: semplicemente la puntata andata in onda era un "best of", una raccolta dei momenti migliori della trasmissione nel corso dell'ultimo anno, un collage delle interviste miglori andate in onda nel corso della stagione.

