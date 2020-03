Domenica In, Mara Venier si confessa a Luca Argentero: "Mi ubriacherò, vedrete cosa farò dopo il coronavirus"

29 marzo 2020 a

In collegamento con Mara Venier a Domenica In non può mancare Luca Argentero. L'attore, anche lui in quarantena come tutti gli italiani, ha espresso il desiderio di bere una "birretta" in compagnia della conduttrice Rai che, a sua volta, ha svelato: “Io mi ubriacherò, la birretta non mi basterà”. Il riferimento è ovviamente a quando tutta la questione coronavirus sarà finita. Poi ha avvisato il pubblico: “Non appena arriverà quel momento, vedrete la zia cosa farà”.

Poi il tema principale è diventato Doc – Nelle tue Mani, la fiction che vede Argentero nel cast e che ha ottenuto un grande uccesso e ha conquistato ben sette milioni di telespettatori, "Non temete - ha però replicato l'attore -. Avrete l’acquolina in bocca e ci sarà un livello di attenzione in più”. Immediati i complimenti della padrona di casa: "Hai fatto il botto", più chiaro di così.