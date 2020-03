Domenica In, tragicomico collegamento con Don Mazzi? Colpo da maestra di Mara Venier: come si fa tv

29 marzo 2020 a

Un inizio di puntata difficile, molto difficile per Mara Venier a Domenica In. L'appuntamento è quello su Rai 1 di domenica 29 marzo, in cui zia Mara nelle battute iniziali annuncia i numerosi ospiti con cui intratterrà durante il pomeriggio. E il primo collegamento è con Don Antonio Mazzi, figura molto importante nella vita della conduttrice, poiché quasi le ha fatto da papà, dopo che quest'ultimo è morto quando la Venier aveva soltanto 20 anni. Ma il collegamento con don Mazzi è stato funestato da numerosi problemi tecnici, con l'audio che andava e veniva, un guaio con il quale chi segue la televisione nei giorni del Covid-19 ha iniziato a "fare conoscenza". E così la Venier, dopo poco, è stata costretta a rivolgersi al pubblico: "Dovete avere pazienza da casa. Sono collegamenti precari, qualche inconveniente c’è sempre, ma l’importante è essere qui con voi". Insomma, la Venier sa sempre come uscire dagli impicci di una diretta televisiva.

