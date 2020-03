Non è l'arena, la sindaca di Rossano Veneto contro le donne dall'estetista in quarantena: "Morirete depilate"

30 marzo 2020 a

"Moritete con la messa in piega e depilate". La sindaca di Rossano Veneto Morena Martini "va fuori di testa" per le signore che infrangono l'ordine di quarantena per "fuggire" dall'estetista e dal parrucchiere. Ma è solo uno dei violenti sfoghi social dei primi cittadini italiani per tenere alta la guardia sul rischio di contagio da coronavirus. Li ha raccolti Massimo Giletti a Non è l'Arena, in un servizio di 2 minuti ad alta intensità.