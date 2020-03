Nunzia De Girolamo contro il sindacalista a Non è l'Arena: "Dov'eravate in questi anni?", "Alzi il c***"

30 marzo 2020 a

Scontro di fuoco tra Nunzia De Girolamo e il sindacalista Nuccio Azzarà a Non è l'Arena. In studio da Massimo Giletti si parla di coronavirus, con il fronte che rischia di spostarsi al Mezzogiorno, e l'ex ministra di Alfano punta il dito contro la situazione della sanità in Calabria e nel Sud in generale: "So che per un sindacalista è difficile ascoltare, ma mi faccia finire: voi in questi anni dove eravate quando la sanità veniva commissariata? Perché non vi siete indignati?".

Qui Azzarà non ci vede più: "Ma che cosa sta dicendo? Lei non sa cosa abbiamo fatto in Calabria, alzi il c*** e venga qua". "Ma raccontiamo anche il Sud positivo!", ribatte la De Girolamo, ricordando i 500 operatori sanitari pronti a partire per il Nord a dare una mano ai colleghi negli ospedali "in prima linea" contro l'epidemia.