Che tempo che fa, Luciana Littizzetto clamorosa su Roberto Burioni: "Lo rivedremo in Rai", un futuro stravolto?

30 marzo 2020 a

a

a

Previsioni sul nostro futuro sconvolto dal coronavirus. Previsioni su un futuro in cui sarà tornata la normalità e ci saremo riappropriati delle nostre vite. Previsioni ironiche e snocciolate da Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio la domenica sera su Rai 2. Nella puntata del 29 marzo, in collegamento dalla sua abitazione, la comica torinese parla, appunto, del futuro. Nel dettaglio parla del Festival di Sanremo che si terrà nel febbraio del 2021, quando ci si augura che l'emergenza-pandemia sarà da tempo rientrata. E sulla kermesse, la Littizzetto azzarda: "Il prossimo Sanremo lo presenteranno Roberto Burioni e Ilaria Capua, vuoi vedere?". Il riferimento è ai due virologi che impazzano in televisione in questi giorni, due personaggi la cui popolarità, adesso, è alle stelle. Burioni e Capua all'Ariston, insomma? Staremo a vedere...

"Vi fate i selfie con l'autovelox?". Coronavirus, il corrosivo sfottò di Luciana Littizzetto ai colleghi della Rai