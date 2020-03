Live-Non è la D'Urso, Fernanda Lessa-Elia e lo scontro marito-fidanzato: "Se sei un uomo chiamami"

Francesco Fredella 30 marzo 2020 a

Fernanda Lessa sotto choc. Non immaginava di trovare, fuori dal Grande Fratello Vip, una situazione simile. A Live-Non è la D'Urso, domenica sera su Canale 5, Fernanda incontra in collegamento tanti ospiti: Valeria Marini, una delle ex concorrenti. E poi il fidanzato di Antonella Elia, con la quale Fernanda ha avuto una lite violentissima nella casa per un pacco di biscotti. Fernanda chiede di nuovo scusa. Ma lo scontro è dietro l’angolo. Al Live torna anche il fidanzato della Elia per affrontare la Lessa. “Con questo signore non voglio parlare”, dice Fernanda mettendolo a tacere. Poi spunta Luca Zocchi, marito della Lessa. Arriva in studio. Si mette seduto. Ed è show. “Se sei un uomo, prendi il mio telefono, chiarisci con me”, dice il fidanzato della Elia rivolgendosi al marito della Lessa. Una provocazione senza precedenti. Ma Zocchi lo asfalta con un cuore. Un sorriso. Punto. Delle Piane sembra incassare il colpo. Anche Valeria Marini difende Fernanda. “È paradossale che con quello che sta accadendo noi stiamo a parlare dei comportamento della Elia. Dovrebbe essere squalificata”.

