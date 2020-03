Ballando con le stelle rinviato? La scelta in Rai: ecco chi "soffia" la serata a Milly Carlucci

30 marzo 2020 a

a

a

Ballando con le stelle è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus. È ormai chiaro che Milly Carlucci non riuscirà ad andare in onda per la fine di aprile: attualmente l’ipotesi più concreta è che lo show di punta di Rai 1 possa essere riprogrammato direttamente per settembre. La rete ammiraglia dovrà così colmare il vuoto lasciato da Ballando nel palinsesto del sabato sera. Dopo la fine del best of di Viva RaiPlay, il programma ideato da Fiorello per il lancio della piattaforma digitale, la Rai si affiderà ancora alle repliche per il mese di aprile: “Dopo Fiorello al sabato proporrò il meglio dei mattatori, da Gianni Morandi a Roberto Bolle”, ha anticipato il direttore Stefano Coletta.