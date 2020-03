Pomeriggio 5, Barbara D'Urso replica alle critiche: "Voglio uccidere i cani? Vi affronto con la spada"

31 marzo 2020 a

"Cani e animali non me li devono toccare altrimenti parto con la spada sguainata", intima Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice infatti risponde alle polemiche di chi ha attaccato la trasmissione per un collegamento con un veterinario che suggeriva di igienizzare le zampe dei cani con la candeggina, ovviamente per ridurre il contagio da coronavirus. Soluzione che ha scatenato le proteste degli animalisti, che hanno lambito anche Carmelita. La quale, nella trasmissione di lunedì 30 marzo, ha risposto al fuoco: "La scorsa settimana qui a Pomeriggio 5 abbiamo parlato di cani. Tutti quanti noi qui difendiamo i cani… Abbiamo fatto una pagina molto bella e c’è stato in collegamento con noi un veterinario molto conosciuto e che ha uno studio a Milano, ed è iscritto all’ordine. Un vero esperto.” E ancora: “Che cosa è accaduto dopo questa pagina? Moltissime persone e siti hanno ripreso la notizia in modo particolare. Io comprendo che scrivendo la D’Urso è brutta e cattiva più clic si hanno. Insomma la notizia era che la D’Urso vuole uccidere i cani, non gli vuole bene, li vuole sterminare con la candeggina...". Una follia, a cui la D'Urso, come detto, ha risposto affermando di essere pronta a partire con "spada sguainata".

