Grande Fratello Vip, anticipazione-bomba: ecco chi fanno fuori dal reality tra poche ore

Patrick, Antonio Zequila o Paolo Ciavarro? Una sfida tutta al maschile, giocata sul filo di lana. Al Grande Fratello vip si respira aria di finalissima, visto che l’8 aprile andrà in onda l’ultima puntata. Stasera una puntata scoppiettante, la penultima prima della chiusura del reality. Dalle prime indiscrezioni, sembra che Patrick sia in vetta come indice di gradimento sul web. In altri termini potrebbe essere il primo concorrente a salvarsi, seguito da Ciavarro jr e poi da Zequila. Che, nell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, ha sbottato contro Sossio. “Non è giusto che arrivi in finale, noi ci siamo fatti un mazzo così di sacrifici...”, ha tuonato Er Mutanda.

Per lui e per gli altri, dopo l’uscita dal Grande Fratello vip, una realtà totalmente diversa. Niente pubblico a Cinecittà pronto ad acclamare gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Niente ospitate nei programmi. Niente serate in giro per i locali, approfittando della popolarità dell’ultim’ora. Con un colpo di spugna, dopo vent’anni di reality, tutto questo viene cancellato. Un indotto televisivo che ha subito un duro attacco dall’emergenza Coronavirus.