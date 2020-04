Amici, Maria De Filippi e le lacrime per Jacopo: "Oggi sono più sensibile"

02 aprile 2020 a

a

a

Jacopo Ottonello è uno dei concorrenti più graditi al pubblico di Amici, pur non essendo riuscito ad arrivare fino in fondo: il cantante è arrivato sesto, fermandosi ad un passo dalla semifinale. La sua eliminazione è stata molto emozionante, al punto che perfino Maria De Filippi non ha trattenuto le lacrime. La conduttrice del talent di Canale 5 è tornata sull’argomento in un’intervista al Corriere della Sera: “La storia di Jacopo mi ha emozionato, lui è l'ultimo dei romantici, era scisso: ci teneva tanto a proseguire, ma soffriva la distanza con la sua fidanzata. Questa atmosfera rarefatta mi ha reso più sensibile: il pubblico ti condiziona, ti aiuta a trattenere le emozioni, mentre nel silenzio riesci a lasciarti andare alle emozioni”.