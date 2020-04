Amici, Javier Rojas senza freni: "Voglio dormire con te". Virginia Tomarchio lo gela in diretta

02 aprile 2020 a

Imbarazzo al daytime di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino Javier Rojas, protagonista di un clamoroso triangolo sentimentale dentro e fuori la casa, ci prova anche con la collega Virginia Tomarchio. Avances spudorate, riferite dallo stesso Javier all'amico Nicolai: "Le ho detto: Virginia, vengo a casa tua". La regia ha poi ritrasmesso la scena: "Se mi eliminano, dormo con te! Te lo sto dicendo già adesso. Ti avverto. Almeno non te ne andare, eh, se succede qualcosa". Poi ha concluso, sibillino: "Prima o poi devo combinare qualcosa!".

Tanti saluti alla fidanzata (ex) lasciata fuori dal talent e all'altra allieva Talisa, corteggiata per settimane con poche fortune. Per la cronaca, Virginia ha reagito impassibile, lasciando di sale il goffo playboy in erba.