Amici, Javier ci prova in sala prove: clamoroso, cosa è successo con Virginia

Questione di feeling. Molto sospetto. Ora tocca ad un’altra coppia di Amici uscire allo scoperto? Troppo presto per dirlo. Però qualcosa di strano c’è nell’aria nel programma di Maria De Filippi: Javier ha confessato a Nicolai di voler combinare qualcosa con Virginia Comarchio, una delle insegnanti della scuola. “Le dicevo: se mi eliminano aspettami. Vengo da te. Lei rideva”, ha raccontato l’allievo di Maria. E in sala prove, durante le immagini del daytime, si sono notati gli atteggiamenti di Javier che ci provava con Virginia. Lei, però, è apparsa un po’ infastidita. Per adesso l’unica coppia nata sotto ai riflettori di Amici sembrerebbe quella formata da Valentin e Francesca Tocca.