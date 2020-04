Grande Fratello Vip, Denver e Ciavarro scoprono la morte di Kobe Bryant: "colpa" di Sossio

03 aprile 2020 a

Al Grande Fratello Vip è accaduto qualcosa di particolare, che la regia non ha fatto in tempo ad evitare. Una delle regole del reality di Canale 5 prevede che i concorrenti non possono essere messi al corrente di quanto accade fuori (fa ovviamente eccezione l'emergenza coronavirus). Sossio Aruta si è fatto scappare la notizia della morte di Kobe Bryant: essendo entrato più tardi nella casa, l'ex calciatore era a conoscenza della tragedia riguardante la stella del basket mondiale. Andrea Denver ha appreso con grande dolore la notizia, dato che proprio Bryant era uno dei suoi idoli sportivi: il giovane modello si è subito confidato con Paolo Ciavarro, che pure è rimasto incredulo davanti alla morte della leggenda dei Los Angeles Lakers.