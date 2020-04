Speciale Tg1, altro crollo di Emma D'Aquino: acque agitate in Rai, cosa succede dopo il flop

Francesco Fredella 04 aprile 2020 a

a

a

Lo speciale Tg1, condotto da Emma D’Aquino, crolla. Di nuovo. Dopo il film in prima serata (che incassa il 17% di share e 5 milioni di spettatori) la curva scende drasticamente arrivando al 7.15 % con poco più di 1 milione di italiani alla tv. Un clamoroso flop. Una caduta velocissima. Il direttore del tg1 incassa un altro clamoroso flop: 10 punti di share in meno e analizzando la curva degli ascolti si nota una discesa in picchiata. In pratica, in un minuto avrebbe perso 4 milioni di telespettatori. Un flop? I dati non sono rassicuranti.

E stamattina sembrerebbero agitate le acque a Saxa Rubra, dopo l’arrivo dei dati nella stanza del direttore Carboni che ieri ha “scippato” il posto a Francesco Giorgino durante la conduzione delle 20. Il direttore, infatti, è arrivato in studio per lanciare un messaggio video di Papa Francesco (in onda anche su altri telegiornali). Anche il Tg1 nell’edizione di ieri ha perso 2 punti rispetto a quella del giorno precedente: dal 27% dell’edizione di giovedì sera al 25% di ieri con Carboni in studio, che non ha nemmeno rivolto la parola al conduttore. Tra loro, come vi abbiamo raccontato, ci sarebbe stata una furibonda lite nata proprio dopo lo speciale Tg1 condotto da Giorgino l’11 marzo. Quello speciale è l’unico a detenere il record con il 18% di share e quasi 6 milioni di ascolti. Dopo il nulla: un misero 6 % in prima serata nel penultimo speciale ed poi i dati di ieri. Ancora una volta bassi.