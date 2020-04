Domenica In, Mara Venier e il fuoriprogramma Renzo Arbore: "Stai facendo finta di parlare"

05 aprile 2020 a

a

a

Mara Venier ha aperto la diretta di Domenica In con Renzo Arbore. Un intervento che è stato molto gradito al pubblico, soprattutto per il video di una gag famosa di Massimo Troisi insieme ad Arbore. Quest’ultimo si è poi reso protagonista di un simpatico siparietto con la Venier. Renzo avere problemi di audio e lo riferisce alla conduttrice di Rai1: “Si abbassa quando balletti. Non ballonzolare, avvicina il microfono, mettilo più in alto”. La Venier ha replicato “sei sordo che non mi senti?” e si è poi presa gioco di Arbore, fingendo di parlare nel microfono. Ma dopo pochi secondi Arbore ha capito il trucco: “Stai facendo finta”, ha sorriso mettendo fine alla gag.