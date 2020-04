Massimo Giletti a Non è l'Arena a il sindacalista: "Lei mi deve spiegare dove diavolo sono finiti questi soldi"

06 aprile 2020 a

Si scalda, Massimo Giletti, snocciolando a Non è l'Arena i dati, sconcertanti, sugli sprechi della sanità in Calabria. Potrebbe arrivare l'ondata di epidemia di coronavirus e la regione è già oggi al collasso. Il motivo? In una tabella.

"Nuovo ospedale della Sibartide, investimento 77 milioni: mai iniziato. Complesso ospedaliero di Catanzaro, investimento 99 milioni: mai iniziato. Nuovo ospedale di Vibo Valentia, investimento 43 milioni: mai iniziato. Nuovo ospedale della Piana, investimento 66 milioni: mai iniziato". "La domanda, 186 milioni di euro e 90 dalla Regione, questi soldi lei mi deve spiegare dove diavolo sono finiti? Sono arrivati ma neanche una pietra è stata posata". Risponde, parzialmente, il sindacalista della Uil Azzarà: "In parte in parcelle per i progetti, in parte nei contenziosi per i terreni".