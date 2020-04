Massimo Giletti a L'aria che tira attacca il governo Conte: "Oggi è il trionfo dell'incompetenza"

02 aprile 2020 a

a

a

Massimo Giletti sferza un durissimo attacco al governo e a Giuseppe Conte sulla gestione dell'emergenza coronavirus in Italia. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, il giornalista si sfoga: "Vorrei vedere la competenza al potere, in questi momenti si capisce la differenza tra i competenti e i quaquaraquà". Continua il conduttore di Non è l'Arena, sempre su La7: "Si pensa che siamo ancora ai tempi di Marco Polo. Il rischio è che si prendano d'assalto le banche, bisogna agire in fretta perché il fattore tempo è determinante". Conclude: "Con la frase 'andrà tutto bene' si esorcizza il male".