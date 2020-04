Nunzia De Girolamo a Non è l'Arena: "Un governo serio farà qualcosa?", il viceministro in imbarazzo

06 aprile 2020 a

A Non è l'Arena si parla ancora di sanità al Sud ed emergenza coronavirus, e Nunzia De Girolamo richiama all'ordine il governo. Dopo i servizi e le testimonianze sul caos Calabria, tra commissariamenti, disorganizzazione e sprechi economici sconcertanti, l'ex ministra in studio da Massimo Giletti si rivolge direttamente al viceministro della Sanità Pier Paolo Sileri, di fronte a lei: "Un governo serio farà qualcosa per punire i responsabili di questa situazione assurda calabrese?".

"Questo è un cancro", le risponde Sileri, che ribalta la frittata: "Il governo deve vigilare su questo, chi ha vigilato in questi anni?". Magari potrebbe chiederlo a chi, tra M5s, Pd e renziani, è stato a Palazzo Chigi ininterrottamente dal 2013 a oggi.