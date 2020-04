Che tempo che fa, Luciana Littizzetto: "Mi sta scendendo". Sesso e coronavirus, la battutaccia

06 aprile 2020 a

a

a

Sesso e coronavirus. Questo il peculiare binomio tirato in ballo da Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 2, la puntata è quella di domenica 5 aprile. Si parlava del famigerato e chiacchieratissimo "picco", se ne parlava appunto in collegamento con la comica torinese. La quale, appunto, ha fatto un mix di picco, sesso e Covid-19, per prodursi nella seguente freddura: "Sai Fabio che adesso ci sono donne che quando fanno l'amore con il marito gli chiedono caro scusa, ma il picco quando arriva? No, perché la curva mi sta scendendo". Risate a denti stretti del conduttore.

