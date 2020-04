Amici, Francesca Tocca sbrocca: "Mi avete rotto i co***". Tensione con Valentin?

06 aprile 2020 a

a

a

Quel flirt non si “Tocca”. Scusate il gioco di parole, ma tra la ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca, e il suo allievo Valentin sembra esserci qualche tensione. Adesso, dopo la fine del programma e dopo che lui stesso con un post aveva annunciato di aver perso la testa per la professoressa arriva un nuovo capitolo. “Basta, mi avete rotto un po’ le scatole. Anzi mi avete rotto il c...o. Le scatole non rendono tanto l’idea”, scrive sui social la ballerina rispondendo per le rime ad un utente che la provoca sul presunto flirt con Valentin.

"Dobbiamo proprio dirlo?": Al Bano e la bugia di Romina sull'ultimo bacio, gelo ad Amici

La Tocca, lo ricordiamo, è sposata con Raimondo Todaro ballerino di Milly Carlucci. Una fonte anonima, però, aveva svelato che tra lui e la Tocca ci sarebbe una crisi matrimoniale in piedi da diversi mesi. Un’indiscrezione mai confermata da Todaro. Ma l’allievo della De Filippi, qualche giorno fa, sui social ha raccontato la sua versione dei fatti. Sarebbe stato lui a voler chiudere la storia con la Tocca (che non si è pronunciata sull’argomento). Silenzio assoluto. Eccetto una frecciatina tagliante a qualche utente che ha esagerato.

"Un secondo dopo la fine della diretta". Javier beccato dalla regia di Amici: violato il regolamento coronavirus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.