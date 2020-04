Ballando con le stelle non va in onda? Clamorosa Milly Carlucci: un nuovo show, così

Francesco Fredella 06 aprile 2020 a

Milly Carlucci sbarca sul web. E la televisione ora si adatta a quello che sta accadendo in tempi di Coronavirus. Ballando con le stelle, che era in programma alcune settimane fa, è saltato. Slittamento dovuto per rispettare le decisioni del Governo. Ma Milly, che potrebbe tornare con il suo show del sabato sera a partire dalla nuova stagione, decide di puntare sulla Rete.

“Si chiama ‘iorestoacasashow’ – racconta la Carlucci a Blogo – ed andrà online sui nostri social due volte alla settimana, al martedì e al venerdì alle ore 14 dal 7 aprile. Si tratta di un game show destinato al pubblico del web e creato dal nostro gruppo di ‘Ballando’, che non è rimasto fermo di questi tempi e che lo ha realizzato gratuitamente. In ogni puntata di questo appuntamento due personaggi si cimenteranno in alcune challenge, con prove di abilità molto divertenti. Nella prima puntata si sfideranno Paolo Belli e Simone Di Pasquale, che verranno giudicati da Fabio Canino”. Milly decide di intrattenere il pubblico in un modo particolarissimo e molto originale.

Ma quando tornerà Ballando con le stelle? Questa è la domanda che molti affezionati telespettatori di Rai1 vorrebbero sapere. La Carlucci conferma che è tutto pronto: dallo studio ai gruppi di ballo. I contratti sono stati firmati, ma lo stop è stato necessario. “Se mi chiedi quando andremo in onda non so proprio risponderti, appena l’azienda ci darà l’ok noi non ci faremo trovare impreparati, di certo occorrerà capire come si evolverà l’emergenza sanitaria nelle prossime settimane e poi da quello si potrà decidere quando partire”, racconta Milly nell’intervista a Blogo. La conduttrice di Ballando dice anche di aver seguito Amici di Maria De Filippi. “Si l’ho visto e devo dire che il programma è riuscito benissimo e la professionalità di Maria e del suo team è risultata ancora una volta impeccabile. Fare la tv senza pubblico è straniante”, conclude la Carlucci.

