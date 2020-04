Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto e lo scontro tra Fernanda e Fede: "Grassona", "No, fi*** della madonna"

07 aprile 2020 a

Un’altra polemica. Anche se il Grande Fratello Vip arriva ai titoli di coda non mancano colpi di scena. Fernanda Lessa e Clizia Incorvazia stavolta la combinano davvero grossa. E sono costrette a chiedere scusa mettendo una “toppa”. In una diretta Instagram le due ex vippone del Grande Fratello hanno preso di mira Paola Di Benedetto (che è in corsa per la vittoria alla finalissima di domani sera). Ovviamente Paola non sa nulla di tutto quello che sta accadendo poiché si trova nella casa. Ma ci ha pensato Federico a difendere la sua fidanzato Paola. Ed ha pubblicato un tweet di fuoco dopo che la Lessa ha definito “grassa” l’ex Madre Natura di Ciao Darwin.

“Sono allibito da ciò che alcune persone si permettono di dire. Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) ‘grassa’, ridendo come una gallina, quando si è sempre combattuto contro ogni forma di body shaming in questo Gf!”, ha scritto su Twitter Federico Rossi. Ed immediatamente si è alzato un vero polverone. La Lessa ha voluto chiarire facendo retromarcia. “Lei è un f..a della madonna, ha un fisico pazzesco, un c..o di marmo, ok? - ha scritto sui social. Ha preso un po’ più di chili e menomale perché era troppo magra. Amata dalla sua famiglia, dal suo fidanzato, ha un bel fisico, ha l’età giusta, ha l’amore… ha tutto!”.

Ma poi è andata giù duro nei confronti di Federico: “Ciao, ‘quello che canta’! L’unico che l’ha mancata di rispetto sei tu quando l’hai tradita”. Si attende, adesso, il nuovo capitolo della soap che potrebbe finire con una sfuriata della diretta interessata, Paola Di Benedetto. Domani, vincitrici o non, uscirà dalla casa.

