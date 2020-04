Adriana Volpe e Michele Cucuzza, la voce da Mediaset: contratto pronto, in diretta al mattino già in estate?

Francesco Fredella 08 aprile 2020 a

Mediaset punta su Adriana Volpe e Michele Cucuzza. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, protagonisti indiscussi di questa quarta edizione, potrebbero presto tornare in video stravolgendo i piani del Biscione. Infatti, da indiscrezioni - che abbiamo già lasciato diverse settimane fa - Mediaset vorrebbe posizionare Cucuzza e la Volpe al mattino di Canale5. Insomma nella fascia del daytime. Ma non solo a partire da settembre, come si spifferava fino a pochi mesi fa. Adesso ci sarebbe un piano d’emergenza per affidare a loro l’edizione estiva.

Mediaset, infatti, ha dovuto fare i conti con l’emergenza Coronavirus che ha cambiato i palinsesti e rivoluzionato i programmi. Quindi servirebbe anche d’estate un’informazione di tipo “rock” mista all’intrattenimento. Quale migliore occasione, allora, per far scendere in campo di nuovo Cucuzza? Una Ferrari pronta in garage. Mediaset potrebbe girare la chiave e mettere in modo. Michele, giornalista di vecchio stile incline alle nuove tecnologie, è pronto a tornare in pista.

Per adesso non si sbilancia. Non commenta questa indiscrezione. E i telespettatori sono già felici al pensiero di trascorrere con lui un’ora e mezza in diretta. Ma Cucuzza non dovrebbe essere solo (sempre se tutto dovesse andare per il verso giusto). Al suo fianco Adriana Volpe, brillante conduttrice per anni in forza alla Rai (quando era in coppia con Magalli) che tutti hanno amato e ammirato ancora di più nel reality di Signorini. Insomma, mancherebbe solo la firma. Il loro contratto, da rumors, dovrebbe essere già stato scritto. Nelle prossime settimane sicuramente ci saranno nuove indiscrezioni.

