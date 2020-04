Grande Fratello Vip, Antonio Zequila contro Sossio Aruta: "Se vinci paga gli alimenti a tua moglie"

08 aprile 2020 a

Antonio Zequila si è reso protagonista di una brutta caduta di stile al Grande Fratello Vip. Nel corso della finale, Alfonso Signorini ha dato spazio al confronto rimasto in sospeso tra Zequila e Sossio Aruta. Tra i due si era creata una certa rivalità all’interno della casa e il noto attore è rimasto deluso dal fatto che il pubblico abbia preferito mandare Sossio e non lui in finale. Zequila si è presentato all’ultima diretta del GF Vip, mostrando di aver scavato nella vita personale di Aruta: “Spero che questa sera tu possa vincere così dai gli alimenti a tua moglie che ti accusa che non glieli paghi”. A questo punto l’ex calciatore ha perso la pazienza, ma Signorini ha chiarito immediatamente l’equivoco, dato che quanto affermato da Zequila risaliva al 2017. In ogni caso tra i due i rapporti rimangono tesi.

