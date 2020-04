Striscia la Notizia, coronavirus e il complotto del 5G: ecco il video da cui nasce il teorema

09 aprile 2020 a

Soprattutto nel Regno Unito sta prendendo piede una teoria inquietante che è anche una balla spaziale. Ve ne davamo già conto alcuni giorni fa: il teorema suppone che il propagarsi del coronavirus sia favorito dalle antenne 5G, la banda ultra-veloce di progettazione cinese. Siamo al complottismo più spinto, altresì detto delirio. Ma tant'è, come detto soprattutto negli UK in tal delirio complottista ci sguazzano, tanto che sono state assaltate in serie antenne che propagavano il segnale 5G. Ma da dove nasce tutto ciò? In particolare da un video, diventato virale, in cui un fantomatico professore spiega perché le antenne 5G dovrebbero favorire il coronavirus. Un video che è stato mostrato anche da Striscia la Notizia, su Canale 5, nella puntata del tg satirico di mercoledì 8 aprile.

Striscia, il complotto 5G: ecco il video

