Striscia la Notizia non risparmia Papa Francesco: "Cosa gli è uscito di bocca", la gaffe del Pontefice

Siamo a Striscia la Notizia, che non risparmia neppure Papa Francesco. La puntata è quella andata in onda giovedì 26 marzo su Canale 5. Si tratta della rubrica del tg satirico dal titolo "Visti da voi", quella dedicata agli strafalcioni e alle papere che si sono viste in tv negli ultimi giorni. Si parte con Barbara D'Urso e si prosegue con Studio Aperto. Fino ad arrivare, come detto, al Pontefice. Papa Francesco stava celebrano la Santa Messa del mattino, quella che viene trasmessa in diretta su Rai 1. E anche il Santo Padre è incappato in uno scivolone: "Capitolo nonno", ha detto. Chiaro l'errore: il riferimento era al "capitolo nono". Ma Striscia la Notizia non guarda in faccia nessuno.

Striscia la Notizia, la gaffe del Papa: il video