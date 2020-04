Striscia la Notizia, Francesca Manzini confessa: videochiamata galeotta, ecco chi è il fortunato"

01 aprile 2020 a

Francesca Manzini e, soprattutto la sua situazione sentimentale, hanno visto un grande scossone dopo la conduzione a fianco di Gerry Scotti di Striscia La Notizia. “Cari amici, il mio rapporto con Juan è giunto al termine - raccontava l'imitatrice su Instagram riferendosi alla sua fiamma, l’ex rugbista Juan Martin Fagiani -. È passato poco tempo da una presentazione che ho fatto sui social, avevo messo la foto, ma diciamo che da tempo c’era un arrancare e un accontentarsi per non perdere quel legame importante e si è subito tramutato in amicizia, il che è molto meglio”, Ma la Manzini ha impiegato ben poco a trovare un degno sostituto. A raccontarlo è lei stessa in un'intervista al settimanale Chi.

"Una premessa: io prima della quarantena ero in procinto di lasciare questa situazione, più che questa persona, Juan, anche perché vedevo che si strozzava per farmi contenta. Qualche settimana fa, come potete immaginare, la cosa si è chiusa da sé, praticamente”, ha precisato. “Poi mi chiama mia sorella in videochiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto". I due hanno iniziato a parlare senza mai smettere: "Ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme". La storia sembra seria: "Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi. L’unico appunto, anche se sono innamorata, non mi passa la fame”, scherza.