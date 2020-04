Grande Fratello Vip, impensabile Alfonso Signorini: "Non ero pronto. Spero che Pier Silvio Berlusconi..."

09 aprile 2020 a

Tempo di bilanci per Alfonso Signorini. Il Grande Fratello Vip è appena terminato, un'edizione difficilissima, quella in onda su Canale 5, funestata dal coronavirus e da tutto ciò che ha comportato. Un bilancio che il conduttore ha fatto durante la finalissima, poco prima di proclamare il vincitore: "Adesso è arrivato anche per me il momento di fare un bilancio di questi tre mesi. Questa era la mia prima volte e non è stato facile per me - ha premesso -, per tante ragioni che è inutile spiegare. Quello ce è successo lo sappiamo tutti quanti. Ho cercato di fare del mio meglio - ha sottolineato -. Io ringrazio veramente con tutto me stesso voi prima di tutti, il pubblico, che mi avete seguito spronandomi con grande entusiasmo, grande fedeltà puntata dopo puntata".

Dunque, Signorini ha aggiunto: "Devo dire che davanti alle difficoltà io ho tirato fuori il mio essere un montanaro, scalatore. Ho conquistato tante vette sulle Dolomiti, però fare questa edizione del Gf Vip er me è stato come scalare il monte Everest. Non c'ero abituato, non ero pronto - ha aggiunto con grande franchezza -. Ho cercato di dare il meglio che potessi. Voglio ringraziare anche il mio editorie, Pier Silvio Berlusconi, perché se io sono qua è merito suo, perché l'idea è stata sua e spero che non si sia pentito di questa idea. Voglio ringraziare tutta la grande famiglia del Grande Fratello. In questo programma lavorano centinaia di persone. In questi giorni complicati queste persone hanno garantito la messa in onda della trasmissione", ha concluso Signorini. Un discorso franco e toccante. E no, sicuramente Pier Silvio non si è pentito.

