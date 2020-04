Grande Fratello Vip, struggente Alfonso Signorini: "Uno show cazz*** mentre la gente muore"

10 aprile 2020 a

Tempo di bilanci, dato che si è chiusa l'edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che ha dovuto fare i conti con il coronavirus. Bilanci tracciati dal conduttore, Alfonso Signorini, promosso a pieni voti, che ripercorre la parabola al timone del programma in un'intervista a Il Giornale. E Signorini rivela anche dettagli, retroscena, che fino ad ora erano rimasti segreti. O meglio, parla in particolare dei dubbi che hanno scosso lui, Mediaset e Pier Silvio Berlusconi quando stava esplodendo la pandemia. Quando gli chiedono se non sarebbe stato meglio chiudere il programma, Signorini senza nascondersi più di tanto risponde: "Ci ho pensato, ne ho parlato con Pier Silvio Berlusconi. È dura trasmettere uno show cazzaro mentre la gente muore. Poi abbiamo convenuto che era giusto offrire un' alternativa al pubblico. La gente, io compreso, si sente oppressa e, dopo aver ascoltato tante notizie negative, magari ha voglia di pensare anche ad altro. Infatti i risultati ci hanno confortato", ha concluso Signorini. Insomma, ovviamente i dubbi ci sono stati. Ma quando Signorini dice che forse era giusto offrire contenuti leggeri, probabilmente, non sbaglia affatto.

