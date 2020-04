Grande Fratello Vip, Adriana Volpe estrema: "Di cosa ha bisogno per esistere", umilia nell'intimo Antonio Zequila

10 aprile 2020 a

Il Grande Fratello Vip è finito ma gli stracci volano ancora. In particolare tra Antonio Zequila ed Adriana Volpe, che in verità non si sono mai sopportati. Succede tutto online. Zequila infatti stava facendo una diretta Instagram insieme all'accounto di Chi, durante la quale aveva speso parole poco carine nei confronti della conduttrice. E la Volpe, parimenti, stava facendo una diretta su Instagram, durante la quale qualcuno la ha avvisata dei commenti poco carini di Zequila. E così, è piovuta la ferocissima replica indiretta di Adriana Volpe: "Sai la differenza tra me e lui qual è? Ci sono persone che purtroppo per esistere lanciano fango agli altri. E ci sono persone invece che cercano il bello negli altri - rimarca -. Questa è la vera differenza probabilmente tra me e lui. A me piace tirare fuori il bello delle persone. Ho trovato fuori luogo e scortese tutti i commenti che ha fatto su Sossio. Ma senza far polemica, dico solo che abbiamo due stili di vita diversi. Due modi di comunicare e di gestire il lavoro televisivo completamente diverso. Io volo alto", ha concluso Adriana Volpe. E a quel "senza far polemica", in verità, non ci crede proprio nessuno.

