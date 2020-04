Striscia la Notizia, la gaffe di Bianca Berlinguer a CartaBianca: "Forse siamo vicini al pianoro"

10 aprile 2020 a

Una strepitosa, irresistibile gaffe di Bianca Berlinguer, su cui punta i riflettori la sempre attenta Striscia la Notizia. Lo fa in un servizio trasmesso nell'edizione del tg satirico di giovedì 9 aprile, la consueta carrellata di errori televisivi della settimana. E il più divertente, appunto, è quello della Berlinguer a CartaBianca. In studio su Rai 3 si parlava di coronavirus, di come leggere i dati diffusi ogni giorno dalla protezione civile. E la conduttrice afferma: "Oggi l'Istituto superiore di Sanità ha detto che forse siamo vicini non al picco, ma al pandoro". Prego? Già, "pandoro". Un lapsus, quello della Berlinguer, che si riferiva al "pianoro", ossia il momento in cui i dati relativi al contagio rimangono costanti per alcuni giorni.

