Mediaset, colpo di scena nei palinsesti: "Niente Belen Rodriguez". Le repliche di Scherzi a parte non andranno in onda

11 aprile 2020 a

Il coronavirus continua a modificare i palinsesti televisivi di Mediaset. E così anche Scherzi a parte deve fare i conti con l'emergenza. L’azienda ha infatti deciso di non mandare più in onda le repliche del programma, nell'edizione 2009, quella condotta da Belen Rodriguez, Teo Mammucari e Claudio Amendola. Al suo posto il Biscione ha optato per il film Puoi baciare lo sposo con protagonisti Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Salvatore Esposito e Diego Abatantuono. Il motivo del dietrofront inaspettato non è però chiaro. Nonostante questo la Rodriguez tornerò comunque su Canale 5 mercoledì 15 aprile con le repliche di Tu si que vales, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

