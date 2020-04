Mara Venier, imbarazzo a Domenica In: "Salutami Ambra", come chiude l'intervista a Renga. Tutti interdetti

13 aprile 2020 a

Momenti di imbarazzo a Domenica In, in coda all'intervista di Mara Venier a Francesco Renga. Al momento di terminare il collegamento, Zia Mara ha chiesto al cantante: "Salutami Ambra!". Il riferimento è ad Ambra Angiolini che, però, non sta più con Renga. Come noto, dopo la dolorosissima separazione, i due si sono rifatti una vita sentimentale: lui con Diana, una ristoratrice, lei con l'ex mister della Juventus Max Allegri (per i due si parlava anche di possibile matrimonio).

Tra i due, anche a causa del dramma coronavirus che ha colpito Brescia, città di Renga, è tornata un po' di tranquillità, soprattutto per gestire al meglio i due figli Jolanda e Leonardo, che vivono entrambi con Ambra proprio nella città lombarda. "Tutto è nato dalla necessità di evitare continui passaggi da una casa all'altra casa - aveva spiegato l'attrice al Corriere della Sera -. E poi anche perché io sarei rimasta da sola e in momenti così si diventa più fragili e insicuri. Io e Francesco non siamo in conflitto, anzi; ma dico che la condizione di genitori separati deve portare comportamenti intelligenti: ora bisogna deporre le armi e non recuperarle neanche dopo", Forse la Venier alludeva proprio a questo riavvicinamento.

