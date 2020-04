Mara Venier, gaffe a Domenico In. Casca su chef Massari: "Gino? Luigi? Non lo conosco". Dopo la pubblicità, le scuse

13 aprile 2020 a

a

a

Pasqua con gaffe per Mara Venier a Domenica In. In collegamento con Francensco Renga, tra le altre cose, si parla anche di cucina e il discorso cade su Iginio Massari, il pasticciere italiano più famoso nel mondo e da qualche anno diventato anche un volto noto al grande pubblico dei cooking show in tv.

"In cosa trasformiamo questa mer***". Mika, lo sfogo epico in studio da Mara Venier: viene giù lo studio

Anche per via del suo carattere un po' burbero e intransigente, lo chef è diventato una star amatissima, eppure Zia Mara, pur appassionata di cucina, cade dal pero: "Gino? Luigi? Ah Iginio… non lo conosco". Tornati in studio dopo lo stacco pubblicitario, la Venier ha poi chiesto scusa per la mancanza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.