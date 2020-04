Che tempo che fa, Luciana Littizzetto: "Defecare lumache e diventare come Toninelli". Coronavirus, battuta cattivissima

13 aprile 2020 a

Siamo a Che tempo che fa, il proogramma di Fabio Fazio in onda su Rai 2 anche nel giorno di Pasqua. A tenere banco con il suo monologo comico è Luciana Littizzetto. L'argomento è l'unico possibile: il coronavirus. E la Littizzetto fa ironia su quelli che ora invocano il vaccino. "Quelli che fino a ieri sono stati no-vax adesso rompono le palle: possibile non si trovi il vaccino in testa? Non è che appena trovano qualcosa che funziona te la sparano in vena: i vaccini vanno testati - premette la comica torinese -. Devono fare prove su animali e poi umani per non rischiare effetti collaterali. Sennò caro il mio minch*** cominciamo a vaccinare te: se ti vediamo senza tosse ma con due corna di alce poi te le tieni. Se ti passa la febbre e poi defechi lumache non è bello, è un problema. Pensa, ti vaccinano: effetto collaterale diventi Danilo Toninelli, te la senti di correre un rischio del genere?", conclude Luciana Littizzetto.

