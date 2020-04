Amici, bomba nella notte di Nicolai Gorodiskii: "Perché la De Filippi non mi poteva parlare", terremoto sul talent

13 aprile 2020 a

a

a

Ancora al centro delle polemiche. Si parla di Amici e, in particolare, di Nicolai Gorodiskii, che continua a far discutere dal suo profilo Instagram. Molto criticato durante il talent di Canale 5, nel corso della notte tra domenica e lunedì, Nicolai ha sganciato un'altra bomba: ha parlato della presunta raccomandazione ricevuta da Maria De Filippi, argomento che gli haters usano per attaccarlo, sia per essere riuscito ad entrare nel programma sia per il fatto di essere stato tra i finalisti. Gorodiskii ha detto la sua sull'argomento in modo molto crudo: "Ho letto pure un altro messaggio che diceva raccomandato da Maria: lei non mi poteva parlare tanto perché sennò la gente avrebbe pensato che sono raccomandato – ha spiegato online –. Quindi niente, ragazzi, io con tutto il cuore vi dico che avevo deciso all’ultimo momento di fare Amici e, con tutto il rispetto, non conoscevo Amici e non sapevo chi fosse Maria", ha concluso. Insomma, secondo Nicolai altro che raccomandazione: addirittura la conduttrice era costretta a parlargli poco temendo una recrudescenza delle accuse...

Il rapper Devil tra Javier e Talisa: la frase "dolce" che manda su tutte le furie il ballerino

"Un dramma". Alberto Urso svela il disastro che ha travolto Amici: cosa non sapevate sullo show della De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.