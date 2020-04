Striscia la Notizia smonta Romina Power: "Inaccettabile", cosa "non passa" in diretta tv

13 aprile 2020 a

Nel mirino di Striscia la Notizia, suo malgrado, ci finisce la mitica Romina Power. Si aggiudica infatti lei la poco ambita prima posizione nella rubrica Moda Caustica, dedicata a quelli che il tg satirico di Canale 5 ritiene i peggiori look mostrati dalle star nella settimana televisiva. Il contesto è quello della puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, dove la Power, in compagnia di Al Bano Carrisi, si è presentata così come potete vedere nella fotografia. Un vestitone morbidissimo di mille e improbabili colori. "Si è presentata vestita così", commenta la voce fuori campo di Gerry Scotti. Il quale poi si chiede: "Perché la costumista le ha confezionato questo vestito?". Un look che da Striscia la Notizia viene bollato come "inaccettabile".

